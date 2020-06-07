26 % تراجع في عائدات الطاقة بالجزائر

قالت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد إن عائدات الطاقة في البلاد انخفضت 26 بالمئة تقريبا في الربع الأول من 2020، مما رفع العجز التجاري إلى أكثر قليلا عن 26 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





وكانت الجزائر تحاول خفض الإنفاق على الواردات لمواكبة الانخفاض في عائدات الطاقة الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية.





وأظهرت بيانات الجمارك أن قيمة صادرات النفط والغاز، التي تشكل 92.40 بالمئة من إجمالي المبيعات الخارجية، بلغت 7.04 مليار دولار، مسجلة انخفاضا عن 9.48 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.





وأدى ذلك إلى رفع العجز التجاري إلى 1.50 مليار دولار مقابل 1.19 مليار خلال الربع الأول من العام الماضي.





وسجلت إجمالي الصادرات 7.62 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2020 مقابل 10.14 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين هبطت الواردات بنسبة 19.52 بالمئة إلى 9.12 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.