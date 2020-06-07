Advertisements

26 % تراجع في عائدات الطاقة بالجزائر

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
قالت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد إن عائدات الطاقة في البلاد انخفضت 26 بالمئة تقريبا في الربع الأول من 2020، مما رفع العجز التجاري إلى أكثر قليلا عن 26 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الجزائر تحاول خفض الإنفاق على الواردات لمواكبة الانخفاض في عائدات الطاقة الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية.

وأظهرت بيانات الجمارك أن قيمة صادرات النفط والغاز، التي تشكل 92.40 بالمئة من إجمالي المبيعات الخارجية، بلغت 7.04 مليار دولار، مسجلة انخفاضا عن 9.48 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وأدى ذلك إلى رفع العجز التجاري إلى 1.50 مليار دولار مقابل 1.19 مليار خلال الربع الأول من العام الماضي.

وسجلت إجمالي الصادرات 7.62 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2020 مقابل 10.14 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين هبطت الواردات بنسبة 19.52 بالمئة إلى 9.12 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عجز الموازنة عائدات الطاقة اسعار الطاقة 50

أخبار تهمك

سبب جديد يدفع ليفربول لزيادة عقد محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ حوالي 3 ساعات

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

الأزهر يستنكر الإساءة لأم المؤمنين ويدعو إلى احترام الرموز الدينية

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ حوالي 3 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

المصري يشيد بموقف الزمالك وينتقد الاداء الاعلامي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

العجز التجاري للمغرب يتعدى الـ10 بالمئة

الجزائر تقلص العجز التجاري بزيادة صادرات الطاقة

7.8 % ارتفاع بالعجز التجاري للمغرب فى 10 أشهر

انخفاض العجز التجاري للجزائر بفعل إيرادات الطاقة

خسائر"أوبر" تتجاوز المليار جنيه خلال الربع الأول

"المركزي": 5% ارتفاع في عائدات قناة السويس 7% لـ"السياحة"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين