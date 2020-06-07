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تراجعا الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 53

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل تراجعا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 53 حالة مقابل 72 في إحصائية أمس السبت.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 53 حالة، وإن إجمالي عدد الضحايا منذ اندلاع الجائحة بلغ 33899.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع مستمر لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 4 يونيو إلى 88 حالة، وفي 5 يونيو إلى 85، وفي 6 يونيو إلى 72.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 197 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 234998.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.


كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.


ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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