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كندا تعلن ارتفاع إجمالي وفيات كورونا بأقل من 1%

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت الوكالة العامة للصحة في كندا، ارتفاع العدد الإجمالي للكنديين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، بنسبة 0.9% إلى 7773 حالة من 7703 أمس السبت.

وأضافت الوكالة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه "تم تسجيل 70 حالة وفاة في البلاد".

وتابعت: "تم تسجيل 722 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 95057 من 94335 حالة إصابة أمس السبت".

وأشارت إلى أن جميع مقاطعات كندا العشر بدأت بإعادة فتح اقتصاداتها وتخفيف القيود على التجمعات.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الجمعة الماضي، أن "الحكومة الفدرالية الكندية سترصد 14 مليار دولار إضافية للمقاطعات والأقاليم، من أجل اتخاذ تدابير مواجهة فيروس كورونا".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

 كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.


ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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