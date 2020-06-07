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خالد الجندي: غشاء البكارة ليس من القرآن أو السنة

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الكثيرون يحاولون التقليل من المرأة بالحديث عن ما يسمونه غشاء البكارة، مؤكدًا أنه لم يأتى فى السنة والقرآن.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الاعتقاد بأن النساء اقل منزلة من الرجال "شغل حوش".

وتابع: "مفيش أبكار فى الجنة، بالمعنى المعروف عندنا فى الدنيا، مفيش نزيف في الجنة، المفهوم ده اللى بيقول إن الستات لهن علامة الشرف، مما تسبب فى قتل وفضخ آلاف السيدات منهم العفيفات".
      


وكان قد أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، في تصريحات سابقة، أنه لا يوجد ما يسمى بـ"غشاء البكارة" لدى الإناث، لافتًا إلى أن البكارة المقصود بها التي لم يسبق لها الزواج.

وأضاف الجندي من خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" قائلًا: "أن ما يثار عن فض غشاء البكارة فى ليلة الزفاف ليس إلا فلكلور جاء عن جهل وعدم علم، فإذا كان للبكارة غشاء، فإن للشرف علامة، والله ستير كيف من يستر الناس يضع علامة للشرف".

تابع عضو الأعلى للشئون الإسلامية قائلًا: "الناس اتدبسوا في مفاهيم خاطئة زى غشاء البكارة وبنات كتير ماتت بسببها والجهل هو من صنع هذه المعلومة وبالتالي في الأوساط الجاهلة لديهم عادات التباهي بالدماء التي تسال بسبب ما أثير خطأ عن غشاء بكارة، فطبيا هناك 6 أنواع منها نوعان لا يتم فضهما، حسب الأطباء فبالتالي، وجوده لا يدل على طهر، او عدم وجوده يدل على فجر".

وتساءل الجندي هل رتب الشرع أحكامًا لغشاء البكارة؟ معقبًا: "هذا لم يحدث.. ربنا منع البشر من الحكم على البشر فهيجيبلهم غشاء بكارة علشان يحكموا على بعض؟.. ده مش صحيح".

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