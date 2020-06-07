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زعيم الأغلبية: نواب مصر جنود في خدمة الوطن.. و"مفيش إجازات"

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم أغلبية البرلمان، إن أهم ما ورد في مشروع قانون مجلس الشورى أنه يتكون من 300 عضو، وثلث الأعضاء يتم انتخابهم بالنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القوائم، والثلث الثالث سيعين من قبل رئيس الجمهورية.

وتابع "القصبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مجلس النواب سيتم انتخاب نصفه بالنظام الفردي، والنصف الآخر بالقوائم، مشيرًا إلى أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون لتقسيم الدوائر، وسيتم الانتهاء منه في أقرب وقت.

ولفت إلى أن نواب مصر الذي يشكلون مجلس النواب الحالي عبارة عن جنود مجندة، مشيرًا إلى أن هذا المجلس قام بأعداد الكثير من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية، وساهم في الحفاظ على مقدرات الدولة، وفي هذا الإطار لن يحصل النواب على الإجازة في آخر دور انعقاده، معقبًا: "ماعندناش إجازة".

تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 وفاة

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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كورونا عبدالهادي القصبي دعم مصر الصحة البرلمان

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