سبب جديد يدفع ليفربول لزيادة عقد محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن ليفربول الإنجليزي سيعمل على تجديد عقد محمد صلاح في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى أن ليفربول يخطط لتجديد عقد محمد صلاح، لاعب الفريق، حال قرر إتمام التعاقد مع سانشو من بوروسيا دورتموند بعد توقف مفاوضات ضم تيمو فيرنر من لايبزيج.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن ليفربول سيوجه أنظاره نحو التعاقد مع سانشو من دورتموند، لكن الصفقة لن تكون سهلة في ظل المطالب المالية للفريق الألماني وكذلك للاعب نفسه.

وتابعت الصحيفة، أنّ سانشو سيكلف ليفربول على الأقل 80 مليون إسترليني، وبسبب ارتفاع راتب اللاعب، فسوف يضطر ليفربول إلى زيادة رواتب نجوم الفريق الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه في حال أصرّ كلوب على ضم سانشو فسوف تسعى الإدارة بكل الطرق لإتمام الصفقة، وفي حال رحل صلاح أو ماني عن الفريق بالصيف، فإن جلب موهبة دورتموند سيصبح إلزاميًا.