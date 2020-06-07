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مدينة لشبونة الأقرب لاستضافة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
وكالات
كشفت  تقارير صحفية اليوم الأحد، أن مدينة لشبونة العاصمة البرتغالية اقتربت بشكل كبير من استضافة فعاليات دور الثمانية من النسخة المتوقفة حالياً لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة بيلد الألمانية، فإن لشبونة تفوقت على مدن أخرى مرشحة أبرزها فرانكفورت وموسكو وإسطنبول.

وأشارت بيلد إلى أن البرتغال كانت من أقل الدول تضررا بأزمة فيروس كورونا على مستوى أوروبا وأن هذا العامل ساهم كثيراً في تفوقها على المدن الأخرى في الطريق نحو استقبال دور الثمانية من البطولة القارية.

وتمتلك لشبونة العديد من الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات والتي احتضنت قبل 16 عاما بطولة يورو 2004.

وقد يلجأ اتحاد الكرة الأوروبي "يويفا" لاستكمال مباريات الإياب في دور الستة عشر، والتي لم تقم بسبب جائحة كورونا، قبل إقامة دور الثمانية والمربع الذهبي من مواجهة واحدة وليس مباراتي ذهاب وإياب كما جرت العادة.

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