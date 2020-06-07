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في ذكرى وفاته.. الشيخ إمام أول سجين غناء في تاريخ الثقافة العربية

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:40 م
الشيخ امام
الشيخ امام
ريهام كمال
قضى الشيخ إمام، من أجل قضيته جزءًا كبيرًا من حياته فى السجون في عهد الرئيسين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات.

نمت بداخله روح الوطنية جمعته الصدفة برفيق كفاحه خلال مشواره الفني بالشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وحلموا حلمًا واحدًا وهو الحرية.

كونا ثنائيًا كان الأكثر تعبيرًا عن قضايا النضال الوطني الديمقراطي مازالت الأجيال تتغنى بها حتى الآن.

تعتبر نكسة 1967 نقلة نوعية في تشكيل طريق الشيخ إمام، فقد كانت أغانية السياسية تبث الحماسة في نفوس ملايين المصريين التي من ضمنها "مصر يامه يا أبيه"، و"يا خواجة يا ويكا".

ووصلت حتى تجاوزت حدود مصر وصلت للكثير من البلدان العربية المحاصرة باحتلال أجنبي.

قبض عليه هو ونجم ليحاكما بتهمة تعاطي الحشيش سنة 1969 وأطلق القاضي سراحهما، لكن الأمن ظل يلاحقهما حتى حكم عليهما بالسجن المؤبد ليكون الشيخ أول سجين بسبب الغناء في تاريخ الثقافة العربية.

في عهد الرئيس محمد أنور السادات، هاجما نجم وإمام السياسات الاقتصادية آنذاك التى سمحت بتشكيل طبقة جديدة من المنتفعين سريعى الثراء وانحازت بشكل واضح حسب ما اعتقدوا ضد عامة الشعب فغنوا "بوتيكات".

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