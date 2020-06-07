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نيرمين الفقي تكشف عن سبب عدم زواجها حتى الآن

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:14 م
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
فايقة محمد عادل
حلت الفنانة نرمين الفقي ضيفة برنامج وشوشة المذاع علي قناة النهار ,وكشفت نرمين عن سبب عدم زواجها وارتباطها حتي الأن .

قالت نرمين الفقي إن عروض الزواج التي عرضت عليها لم تكن مناسبة لها وأنه كان يصادف إما أن يكون العريس لا تراه زوجا مستقبليا أو تحب شخص ولا تتسنى لهما الظروف كي يتزوجا أو تحب شخصا لا يبادلها الشعور.

وكشفت نرمين الفقي عن مواصفات فتى أحلامها وقالت "عايزة بني آدم يكون محترم ولديه وظيفة محترمة وأن يكون عنده ثقة في نفسه وثقة في المرأة التي يحبها"، مشيرة إلى أن وراء كل امرأة ناجحة زوجا محبا ويتمنى لها النجاح وهذا يدل على ثقته بنفسه.

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مسلسل "نصيبي وقسمتك3" حكاية "ما يطلبه المستمعون" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والغموض، وشارك في بطولتها الفنان إيهاب فهمي ورانيا محمود ياسين.

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