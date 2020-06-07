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نستعرض قائمة هدافي دمنهور في القسم الثاني

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
يتصدر فريق دمنهور، بقيادة المدير الفني، كمال فريد ، المجموعة الثالثة، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 33 نقطة، قبل خمسة جولات من ختام الدور الثاني.

سجل لاعبي فريق دمنهور، 22 هدف ، خلال 17 جولة، إذ يعد ثاني أقوى هجوم فى مجموعة بحرى، بفارق 5 أهداف عن فريق الرجاء صاحب الهجوم الأقوى، هجوم برصيد 27 هدف.

ويقدم "الفجر الرياضي" قائمة هدافي الفريق البحرواي، خلال الموسم الحالي، حيث تمكن 7 لاعبين من تسجيل أهداف دمنهور .

1- وحيد محسن أحرز6 أهداف منهم 3 أهداف، هاتريك في لقاء الحمام وضربيتن جزاء في المنصورةـ وهدف في المالية.

2- أحمد العوضي سجل 5 أهداف هدفين في كلا من بيلا والمنصورة ذهاب وعوده وهدف في دكرنس.

3- عمار شرف صاحب 5 أهداف في الأوليمبي ودكرنس والرجاء وبيلا والحمام
4- أحمد متعب هدفين في أبو قير
5- مصطفى سماره سجل هدفين في الأوليمبي والمالية.
6- عصام عادل أحرز هدف من ضربة جزاء في المالية.
7- محمد عبد الرحيم ميدو صاحب الهدف الوحيد له في لقاء الحمام.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- أبو قير 26 نقطة
6- الرجاء 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبي 19 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

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