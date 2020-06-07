نستعرض قائمة هدافي دمنهور في القسم الثاني

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يتصدر فريق دمنهور، بقيادة المدير الفني، كمال فريد ، المجموعة الثالثة، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 33 نقطة، قبل خمسة جولات من ختام الدور الثاني.



سجل لاعبي فريق دمنهور، 22 هدف ، خلال 17 جولة، إذ يعد ثاني أقوى هجوم فى مجموعة بحرى، بفارق 5 أهداف عن فريق الرجاء صاحب الهجوم الأقوى، هجوم برصيد 27 هدف.



ويقدم "الفجر الرياضي" قائمة هدافي الفريق البحرواي، خلال الموسم الحالي، حيث تمكن 7 لاعبين من تسجيل أهداف دمنهور .



1- وحيد محسن أحرز6 أهداف منهم 3 أهداف، هاتريك في لقاء الحمام وضربيتن جزاء في المنصورةـ وهدف في المالية.



2- أحمد العوضي سجل 5 أهداف هدفين في كلا من بيلا والمنصورة ذهاب وعوده وهدف في دكرنس.



3- عمار شرف صاحب 5 أهداف في الأوليمبي ودكرنس والرجاء وبيلا والحمام

4- أحمد متعب هدفين في أبو قير

5- مصطفى سماره سجل هدفين في الأوليمبي والمالية.

6- عصام عادل أحرز هدف من ضربة جزاء في المالية.

7- محمد عبد الرحيم ميدو صاحب الهدف الوحيد له في لقاء الحمام.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- دمنهور 33 نقطة

2- غزل المحلة 32 نقطة

3- فاركو 32 نقطة

4- المنصورة 30 نقطة

5- أبو قير 26 نقطة

6- الرجاء 26 نقطة

7- دكرنس 26 نقطة

8- بلدية المحلة 22 نقطة

9- الحمام 20 نقطة

10- الأوليمبي 19 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط