رسالة خاصة من أشرف بن شرقي لجماهيره

حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على توجيه رسالة خاصة لمتابعيه، خلال فترة توقف النشاط الكروي في مصر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ونشر بن شرقي مجموعة من الصور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب : "كل شيء سيأتي.. فقط أعمل بجد.. تحلى بالإيمان.. وكن صبورا".





ويخضع بن شرقي لبرنامج تدريبي خاص، من اجل الحفاظ على حالته الفنية والبدنية خلال فترة التوقف الحالية، وذلك بالتواصل مع الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.





في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.











