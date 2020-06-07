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بعد العودة.. ميسي ينتظر تحدي جديد

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
وكالات
 يخوض الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، تحديًا جديدًا مع استئناف الدوري الإسباني، الذي توقف منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتطلع ميسي للفوز بجائزة هداف الليجا "البيتشيتشي" للمرة السابعة في تاريخه ليتجاوز تيلمو زارا ويعادل هوجو سانشيز، اللاعب الأكثر فوزا بالجائزة بشكل متتالٍ بواقع أربع مرات.

وأثناء استعداده لاستئناف النشاط تعرض ميسي لشد عضلي في فخذه الأيمن أبعده عن المران الجماعي للفريق، لكنه يجري تدريبات منفردة، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه فسيلحق "البرغوث" بأولى مباريات البارسا بعد العودة في 13 من الشهر الجاري حينما يحل ضيفا على مايوركا.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الليجا بـ19 هدفا في المباريات الـ22 التي خاضها في الموسم بمتوسط هدف كل 99 دقيقة، علما بأنه يتفوق بخمسة أهداف على وصيفه في القائمة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد (14 هدفا).

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