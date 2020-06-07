حقن رجاء الجداوي ببلازما المتعافين

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كشفت مصادر صحية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتلقي العلاج في مستشفى عزل أبو خليفة، على جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وشخص آخر، كان أولها مساء السبت، والجرعة الأخرى صباح اليوم الأحد، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.



وقالت المصادر إن الحالة الصحية للفنانة تتحسن بشكل تدريجي إلا أنها ما زالت على جهاز تنفس صناعي، موصل بسباب- جهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.



وأوضحت المصادر أن الفنانة رجاء الجداوي تعي كل ما يدور حولها وتتحدث أحيانًا مع الطاقم الطبي.



وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد شعرت بضيق في التنفس وآلم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، فجر الثلاثاء وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت “ماسك فنتوري” للأكسجين، ومساء السبت وضعت على جهاز تنفس صناعي “سباب” غير تدخلي، واترفعت نسبة الأكجسين في الدم مجدداً، وبدأت الحالة في الاستقرار عقب تلقيها بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد.



وأجرت الفنانة رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عليها بعد وصولها مستشفى العزل.



وكانت وزيرة الدكتورة هالة زايد، أعلنت عن البدء في تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافيين لبعض مصابي فيروس “كورونا” من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدأية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.



وزيرة الصحة والسكان المتعافيين من فيروس كورونا بعد مرور ١٤ يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم تفعيل العمل بـ٥ مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافيين، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالجيزة، إضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.