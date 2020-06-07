إنفوجرافيك| "ممنوع التجمعات وإلغاء مواد".. وزير التعليم يوجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020، والتي تبدأ في 21 يونيو الجاري، وتنتهي 21 يوليو المقبل.



