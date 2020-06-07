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إنفوجرافيك| "ممنوع التجمعات وإلغاء مواد".. وزير التعليم يوجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:37 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
إعداد: ريم محمود - تصميم: محمد شوقي
عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020، والتي تبدأ في 21 يونيو الجاري، وتنتهي 21 يوليو المقبل.

وتستعرض "الفجر" في الإنفوجرف التالي أبرز رسائل وزير التعليم للطلاب وألياء الأمور قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، فضلًا عن القرارات المهمة للحفاظ على الطلاب وحمايتهم بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي ينتشر في العالم بأكمله.

- توفير منصة لبث مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة
- إلغاء المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية واستبدالها بامتحانات منزلية
- ممنوع دخول اللجنة بـ4 أشياء هم "الأجهزة الإلكترونية، الهاتف المحمول، الكتب، والسماعات"
- منع التجمعات سواء للطلاب أو الأهالي أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان
- أي طالب حراراته عالية ستنقله الإسعاف ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
- أي طالب موجود بمنطقة يوجد بها حجر صحي سيمنع من دخول الامتحانات ويدخل «دور ثانِ»
- من يسمح له خوض الدور الثاني ورسب فى بعض المواد يدخل دور آخر حال وجود أسباب قهرية
- تعقيم لجان الثانوية العامة سيكون أقوى تعقيم على مستوى مصر
إنفوجرافيك| "ممنوع التجمعات وإلغاء مواد".. وزير التعليم يوجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة
إنفوجرافيك| "ممنوع التجمعات وإلغاء مواد".. وزير التعليم يوجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة

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