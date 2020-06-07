كيف تعيش الكنيسة صوم الرسل في زمن تفشي كورونا؟

تبدأ غدا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل ومدته ٣٣ يوم وهو أول صوم صامته الكنيسة المسيحية الأولى وذلك بعد حلول الروح القدس يوم الخمسين، وذلك استعداد للخدمة المقدسة بالكرازة بالأنجيل وبالبشارة المفرحة وبقيامة السيد المسيح من بين الأموات للخليقة كلها وذلك حسب المعتقد المسيحى، فكيف تعيش الكنيسة صوم الرسل فى زمن تفشى كورونا.





تعمل الكنيسة منذ بداية أزمة كورونا بالعديد من الإجراءات الأحترازية، أما وعن صوم الرسل فسيقوم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتقديم حلقات برنامجه "معا بنفس واحدة"، الذى تبثه صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة اونلاين على أن يستمر قداسة البابا فى تقديم البرنامج طوال فترة صوم الرسل وصولا إلى عيد الرسل.





وكانت الكنيسة قد سمحت للأساقفة بإقامة قداس استثنائي يتضمن 6 كهنة فقط احتفالا بعيد العنصرة وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليًا فترة الخماسين المقدسة، والتى تستمر حتى عيد العنصرة والذي يحل اليوم الأحد ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يبدأ في 8 يونيو الجاري ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.





أما عن طقس عيد الرسل فيبدأ الطقس مساء اليوم الأحد، بتسبحة عشية أحد العنصرة، ورفع بخور عشية وتسبحة نصف الليل الذى يوجد بها جزء خاص بعيد العنصرة "أى عيد حلول الروح القدس على التلاميذ"، وتستمر الصلاة طوال الليل بتسبحة العيد الفرايحي كطقس الأعياد السنوية، حتى صباح غد الاثنين التى تبدأ بصلاة رفع بخور باكر الذى يقال خلالها لحن كيرياليسون ثلاث مرات ثم لحن القيامة ثم اللحن الشهير في الكنيسة الأرثوذكسية "يا كل الصفوف السمائيين".





وعقب ذلك يصعد الكهنة بالمجامر والصلبان والشمامسة بأيديهم الشموع وأمامهم أيقونة القيامة المقدسة، ثم تبدأ الدورة وتقال عدة ألحان خاصة بصوم الرسل، حتى رفع بخور باكر صباح يوم الاثنين والتى تختتم بالقداس الإلهى.



