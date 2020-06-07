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قبل طرحها .. هكذا يظهر محمد رمضان في كليب "كورونا فيروس"

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:37 م
محمد رمضان
محمد رمضان
فايقة محمد عادل
ينتظر النجم محمد رمضان طرح كليب أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" , حيث نشر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر رمضان بالصورة مرتديا بدلة باللون الأصفر وقناع شفاف واقي , حاملا في يديه مسدس معقم

وعلق قائلا : كورونا فيروس , الثقة في الله نجاح

أغنية "كورونا ڤيروس" من كلمات, وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج محمد سامي، واستغرق التصوير يومين لينتهي مساء أمس.

يعد كليب كورونا فيروس تاني عمل يجمع بين الخرج محمد سامي وذلك بعد كليب "رايحين نسهر" , والذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه بداية هذا العام .

يذكر أن محمد رمضان، قد خاض سباق دراما رمضان 2020 من خلال مشاركته في مسلسل ''البرنس" وقام بتجسيد دور رضوان البرنس.

مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي، ريم سامي



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