تعليق مستشار الرئيس للشئون الصحية على ارتفاع أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك بعض المستشفيات الخاصة بالغت جدًا في تكاليف علاج فيروس كورونا، معقبًا: " ليس من الأصول استخدام هذه الظروف لتحقيق أرباح مالية من جائحة كورونا".





وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك أماكن متاحة لكل مرضى كورونا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد فتح أماكن جديدة، وعلاج المرضى الذين يعانون من إصابات بسيطة منزليًا، وهذا يحدث في العالم أجمع.





وأشار إلى أن حجم ما تقدمه المستشفيات الخاصة في هذه الجائحة قليل جدًا، ولا يقارن بما تقدمه مستشفيات الدولة أو المستشفيات الجامعية.





اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.



