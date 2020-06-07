Advertisements

كورونا تمنع حليمة بولند من الذهاب للمستشفى بعد إصابتها بحروق

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:48 م
حليمة بولند
حليمة بولند
مي مرسي
أعلنت الإعلامية حليمة بولند تعرضها لحدات في المطبخ،ذلك بسبب مياه ساخنة لم تصل إلى درجة الغليان ولكنها كانت ساخنة جدا.

وأضافت أنها لم تذهب للمستشفى بسبب خوفها من فيروس كورونا المستجد، وأن المستشفيات لم تستقبل ألا حالات الإصابة بالوباء العالمي كورونا، وقامت بإسعاف نفسها بكريمات لمحاربة هذه الحروق.

يذكر أن الإعلامية حليمة بولند بدأت مسيرتها إعلاميا عام 2001،عندما كانت في السنة الأخيرة من كلية الآداب بجامعة الكويت لتقدم برنامج "ذابست".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حليمة بولند الفجر أخبارالفجر الفني

أخبار تهمك

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 12 ساعة

المصري يشيد بموقف الزمالك وينتقد الاداء الاعلامي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

حليمة بولند تتهم إعلاميًا كويتيًا بالتحرش بها

في عيد ميلاد حليمة بولند.. ٩ معلومات عن ملكة جمال الإعلاميات العرب

هكذا ردت حليمة بولند على الانتقادات اللاذعة التي طالتها بعد اتهامها بـ"التطبيع مع إسرائيل"!

هكذا افتخرت حليمة بولند بتصدر أخبارها الإعلام الإسرائيلي

نقل حليمة بولند إلى المستشفى خلال حضورها معرض "أنا كويتي"

حليمة بولند ترقص بالساري الهندي.. والجمهور ينتقدها (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

07:29 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين