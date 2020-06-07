كورونا تمنع حليمة بولند من الذهاب للمستشفى بعد إصابتها بحروق

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أعلنت الإعلامية حليمة بولند تعرضها لحدات في المطبخ،ذلك بسبب مياه ساخنة لم تصل إلى درجة الغليان ولكنها كانت ساخنة جدا.



وأضافت أنها لم تذهب للمستشفى بسبب خوفها من فيروس كورونا المستجد، وأن المستشفيات لم تستقبل ألا حالات الإصابة بالوباء العالمي كورونا، وقامت بإسعاف نفسها بكريمات لمحاربة هذه الحروق.



يذكر أن الإعلامية حليمة بولند بدأت مسيرتها إعلاميا عام 2001،عندما كانت في السنة الأخيرة من كلية الآداب بجامعة الكويت لتقدم برنامج "ذابست".