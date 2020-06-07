آثار الحكيم لـ"الفجر الفني" .. تكشف حقيقة إصابتها بفيروس"كورونا"

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أصيب نجل الفنانة آثار الحكيم بفيروس "كورونا" المستجد، الذى انتشر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وتداولت شائعات عن إصابتها ب "كورونا", بعد إعلان خبر إصابة نجلها.





وكشفت آثار الحكيم ل"الفجر الفني"حقيقة إصابتها، قائلة "الحمد لله النتيجة كانت سلبية والرجاء الدعاء لابني ولكل مريض بالشفاء العاجل".





نبذة عن آثار الحكيم:



حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس، عملت في العلاقات العامة بأحد الفنادق، أول من اكتشفها هو الفنان سمير غانم، وقام بإرسالها للمنتج رياض العريان الذي تعاقد معها بعقد احتكار لمدة 5 سنوات، وأسند لها دور البطولة في مسلسل بلا عتاب عام 1976 أمام الفنان يوسف شعبان، بينما كان أول أدوارها السينمائية من خلال فيلم «الملاعين» عام 1979 بدأت في التلفزيون حيث قدمت كثير من المسلسلات والسهرات التلفزيونية، بدأت مشوارها الفني عام 1976 واستمرت حتى حصلت على شهرتها كنجمة سينمائية في أواخر ثمانيات القرن العشرين.