المصري يشيد بموقف الزمالك وينتقد الاداء الاعلامي

قام محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، بالتعليق على احتفال قناة نادي الزمالك بمئوية الفريق البورسعيدي، بوجود صفقات تبادلية بين الفريقان الفترة المقبلة.





وقال "الخولي في تصريحات صحفية " : أن نادي المصري أسم كبير ويجب على جميع القنوات الاحتفال بمئوية تأسيس النادي، ونحترم مجلس إدارة نادي الزمالك ونشكر كل العاملين بالقناة بحرصهم على الاحتفال وتخصيص حلقة للفريق البورسعيدي.





وأضاف : هناك بعض الاعلامين تحدثوا أن احتفال قناة الزمالك بمئوية المصري، جاء تمهيدًا للتعاقد مع بعض اللاعبين أو حدوث صفقات تبادلية الأيام المقبلة، وهذا الأمر عاري تماما من الصحة.



