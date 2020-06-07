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وكيل الطب البيطري بكفرالشيخ يكشف إلى "الفجر" مجهوجدات المديرية في مواجهة كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:02 م
الدكتور أيمن عبداللاه
الدكتور أيمن عبداللاه
عمرو الشامي
تبذل مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ جهودًا مضنية في محاربة فيروس كورونا المستجد، ويعتبر رجالها هم في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس، وذلك لتواجدهم على الكمائن المرورية بمداخل المحافظة لتطهير كافة السيارات والأفراد قبل دخولهم المحافظة في محاولة منهم لمنع تسرب الفيروس إلى داخل المحافظة من المحافظات الأخرى، ولذلك أجرت "الفجر" ذلك الحوار مع الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري للوقوف أكثر على مجهوداتهم في المجالات المختلفة، وفيما يلي نص الحوار:

- بداية.. ماهي أبرز مجهودات مديرية الطب البيطري في محاربة فيروس كورونا المستجد؟

قمنا بتطهير العشرات من المنشآت الحكومية داخل المحافظة بإجمالي 900 منشأة، فضلا عن التواجد في جميع الكمائن الموجودة على مداخل المحافظة لتطهير السيارات المتجهة من وإلى المحافظات الأخرى، وكذلك تطهير المناطق التي تشهد تردد المواطنين بكثرة، مثل مكاتب البريد يتم تطهيرها بصفة مستمرة، وكذلك مناطق تجمع المواطنين، كما تم تعقييم عدد من المستشفيات والمحاكم.

- هل تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف الطب البيطري في كفرالشيخ؟

لا لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف رجال الطب البيطري، وأنه يتم توفير كل مستلزمات الوقاية لكل العاملين في مجال التطهير والوقاية لمنازل المصابين وكذلك المؤسسات الحكومية.

- ما هي الإجراءات الإحترازية التي اتبعتها مديرية الطب البيطري في مؤسساتها وخاصة المجازر للوقاية من كورونا؟

تعقيم كل الإدارات البيطرية في المراكز، وكذلك جميع المجازر وتوزيع كمامات علي من يرغب دخول المجازر من المواطنين، فضلًا عن التشديد على الدخول بالكمامات الطبية تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم من الفيروس.

- بعيدًا عن كورونا.. ماهي أبرز مجهوداتكم في ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات حفاظا على صحة المواطنين؟

تم تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات لضبط اللحوم الفاسدة، وكذلك المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العامة، وذلك حفاظًا علي صحة المواطنين، حيث تم ضبط 7 أطنان لحوم فاسدة ومذبوحة خارج السلخانة خلال شهر مايو الماضي فقط، وذلك بفضل مجهودات رجال الطب البيطري والحملات المكثفة الذي يطلقونها بصفة مستمرة، وذلك بالتعاون مع المحليات والشرطة.

- يشكو كثيرا من أهالي المحافظة من انتشار الروائح الكريهة لوجود المجازر داخل الكتلة السكنية، فهل هناك إمكانية لنقلها خارج الكتلة السكنية؟

نعلم بشكاوى المواطنين تلك، ونعمل على حلها، لافتًا إلى أن جميع المجازر كانت في الأساس خارج الكتلة السكنية ولكن الزحف العمراني قد وصل إليها، وأنه تتم دراسة نقلها في حال توافر إمكانية لذلك، وأنه يتم حاليًا تطوير بعضها لتصبح نصف آلية بدلًا من وضعها الحالي، وذلك من باب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

- كم مجزر يوجد لدينا على مستوى المحافظة؟ وكم منها دخل في عمليات التطوير؟

يوجد لدينا 16 مجزر علي مستوي المحافظة، دخل 3 منها في مرحلة التطوير، وذلك بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان.

- ما هو تقييمك للخدمات البيطرية التي تقدم لأهالي محافظة كفرالشيخ؟

الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين جيدة في ضوء الموارد الموجودة والتي تؤهلنا للقيام بتلك الخدمة.


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مصر محاربة فيروس كورونا بيطري كفرالشيخ الصفوف الدكتور أيمن عبداللاه اخبار

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