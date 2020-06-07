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نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2020 عبر هذه الروابط

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2020 عبر هذه الروابط

في الفترة الأخيرة، ازداد البحث من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على نتيجة الصف الثاني الإعدادي سواء للتعليم العام أو الأزهري.

فقد ظهرت رسميا نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2020، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها عبر منصة أدمودو، ويمكن للطلاب أن يحصلون عليها بكل سهولة، حيث ظهرت نتائج المشاريع البحثية التي قاموا بإعدادها بدلا من الامتحانات العادية نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد في الجو.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي
يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي للتعليم العام بالاسم والكود والإسم ورقم الجلوس، عن طريق اتباع التالي:
 
1- الدخول على منصة أدمودو من خلال هذا الرابط "هنااااااا"

2- ادخل الكود الخاص بك 

3- اختيار مربع نتيجة الصف الثاني الإعدادي ومعرفة النتيجة.

وللحصول على نتيجه الصف الثاني الإعدادي للتعليم الأزهري بعد اعتمادها وإتاحتها رسميا، يمكن للطلاب والطالبات الراغبين في معرفة النتيجة الصغط على هذا الرابط للاستعلام عنها هنــــــــا 

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2020 عبر هذه الروابط


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