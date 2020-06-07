غدا.. حلقة خاصة من "آخر النهار" بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي السيسي الرئاسة

قررت إدارة شبكة قنوات النهار، بث حلقة استثنائية غدا في برنامج "أخر النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين، وذلك بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية.





ومن المقرر استضافة مجموعة من الصحفيين والسياسين في الحلقة، والتي تذاع في تمام الثامنة مساء وعلى مدار أربع ساعات.



