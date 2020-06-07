Advertisements

غدا.. حلقة خاصة من "آخر النهار" بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي السيسي الرئاسة

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:55 م
تامر امين
تامر امين
الفجر الفني
قررت إدارة شبكة قنوات النهار، بث حلقة استثنائية غدا في برنامج "أخر النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين، وذلك بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر استضافة مجموعة من الصحفيين والسياسين في الحلقة، والتي تذاع في تمام الثامنة مساء وعلى مدار أربع ساعات.

تأتي هذه الحلقة استثنائية في ظل قرار شبكة النهار بتعليق البث المباشر لكافة البرامج، عقب قرار المجلس الأعلى  لتنظيم الإعلام، بإيقاف ٥ مذيعات من الظهور لحين تقنين أوضاعهم.

أخبار تهمك

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 7 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

6 صفقات نارية تشعل الميركاتو الصيفي في مصر

منذ 36 دقيقة

عرض أوروبي جديد يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ ساعة و 10 دقيقة

عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ أقل من ساعتين

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ أقل من ساعتين

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:09 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين