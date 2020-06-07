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غدا.. حلقة خاصة من "آخر النهار" بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي السيسي الرئاسة
الأحد 07/يونيو/2020 - 06:55 م
الفجر الفني
قررت إدارة شبكة قنوات النهار، بث حلقة استثنائية غدا في برنامج "أخر النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين، وذلك بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية.
ومن المقرر استضافة مجموعة من الصحفيين والسياسين في الحلقة، والتي تذاع في تمام الثامنة مساء وعلى مدار أربع ساعات.
تأتي هذه الحلقة استثنائية في ظل قرار شبكة النهار بتعليق البث المباشر لكافة البرامج، عقب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإيقاف ٥ مذيعات من الظهور لحين تقنين أوضاعهم.