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عاجل.. الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:10 م
صفاء السبع
صفاء السبع
مي مرسي
توفيت مساء اليوم الأحد شقيقة الفنانة صفاء السبع وهي وفاء السبع، وابنة الفنان محمد السبع.

وأعلنت عن ذلك صحفة "جمعية أبناء فناني مصر"،ناعين وفاتها قائلين "البقاء لله.. تنعى جمعية أبناء فناني مص، الأخت والصديقة وفاء السبع، ابنة الفنان القدير محمد السبع، وشقيقة الفنانة صفاء السبع. خالص العزاء لأسرة المرحومة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت الفنانة صفاء السبع اعتزلت الفن منذ فترة طويلة وارتدت الحجاب ومن أهم أعمالها "رأفت الهجان"،"تحت التهديد"،"سيداتي آنساتي".

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