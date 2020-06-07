خاص.. تعرف على موعد طرح أغنية محمد محي الجديدة

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يستعد الفنان محمد محي، لطرح ثالث أغانيه ضمن ألبوم "سهرانين"، خلال الأسبوع القادم، وذلك توقف طرحها وذلك بسبب حلول شهر رمضان الكريم، كما أكد المنتج هيثم درديري في تصريح خاص لـ "الفجر الفني".



وكانت أخر أغنية بعنوان "فوضت امري" والتي حققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من جانب جماهر "محي" الذي استقبل نبأ عوده من جديد بعد غياب طويل، وحصدت على ما يقرب من 2 مليون مشاهده، وهي كلمات أشرف امين، وألحان محمد محي.



ويضم ألبوم الفنان محمد محي الجديد 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"، و"هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامى واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، "سهرانين"،" فوضت أمرى “حاجة غريبة"، "واحد يخون"، "ساقى الورد".. وغيرهما.

