نجم مانشستر سيتي مطلوب في الدوري القطري

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني دافيد سيلفا نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي يحظى باهتمام أحد الأندية التي تنافس في بطولة الدوري القطري.





وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن الدحيل القطري يخطط لتقديم عرض مُغري لسيلفا من أجل التعاقد معه علمًا بأن عقده سينتهي مع مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سيلفا البالغ من العمر 34 عامًا كان قد إنضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2010 قادمًا من فالنسيا الإسباني مقابل مبلغ 29 مليون يورو.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن سيلفا خاض مع مانشستر سيتي 424 مباراة، سجل خلالهم 74 هدف وصنع 134 تمريرة حاسمة وحقق العديد من البطولات والإنجازات.