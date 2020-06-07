في ذكرى وفاة الشيخ إمام.. اكتشفه محمد رفعت وأول من انتبه لمواهبه

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تحل اليوم ذكرى رحيل الشيخ إمام، أحد أشهر المنشدين والملحنين المرتبطين بالحركة الوطنية فى مصر.



اسمه الحقيقي إمام محمد أحمد عيسى، تفتحت أذنه عندما كان عندما كان صغيرًا كفيفًا على صوت كروان السماء الشيخ محمد رفعت.



كان يحرص دائمًا على الذهاب إلى المسجد الذي يحرص الشيخ محمد رفعت، على قراءة القرآن الكريم فيه، وهو مسجد فاضل باشا بدرب الجماميز بالقاهرة.



سمعه الشيخ محمد رفعت، ذات مرة وهو يقرأ القرآن الكريم، وأعجب بصوتهن فدعاه وكان أول من انتبه إليه.



قام والده بإصطحابه إلى بالجمعية الشرعية السنية بحى الأزهر للدراسة، وظل يدرس فيها لمدة أربع سنوات.



حفظ من خلال الجمعية الشرعية السنية القرآن الكريم، ولقب بالـ"الشيخ إمام" من وقتها حتى وفاته.