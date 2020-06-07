Advertisements

"الإفتاء" تشكر "بابجي".. وتصدر أحكام الألعاب الإلكترونية

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
قالت دار الإفتاء، إن الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو للأطفال، مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وتساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو للترويح عن النفس، بشرط أن لا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ ومراقبة من ولي الأمر لأبنائه.

ووجهت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشكر لإدارة لعبة بابجي على سرعة الاستجابة وإلغاء التحديث الأخير الذي اشتمل على لقطات الركوع للأصنام.

وحذفت "بابجي موبايل" التحديث الأخير وقدم فريق اللعبة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» اعتذارا للجميع وقال: "يودّ فريق بابجي موبايل (PUBG MOBILE) التطرّق لمسألة القلق والمخاوف التي نتجت عن التحديث الأخير في اللعبة، ونودّ أن نعبر عن أسفنا الشديد حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى بعض لاعبينا".

وتابع: «نحن نقدر ونحترم قيم وتقاليد وممارسات لاعبينا ونشعر بالأسف لتسببنا بأي ضرر أو استياء، لذلك باشرنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وأزلنا الخاصية المزعجة ونعمل على إزالة المحتوى البصري المتعلق بها».

وأضاف: «يقدّر فريق لعبة ببجي موبايل ويحترم جميع الأديان والثقافات ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة وشاملة للجميع. وسنستمر بالاستماع إلى آراء لاعبينا وتحسين لعبتنا وخطوات فحص الخصائص والمزايا الجديدة قبل إطلاقها لنضمن أن اللعبة تناسب كافة أديان وثقافات وممارسات اللاعبين، ونودّ أن نشكر لاعبينا على لفت انتباهنا لهذه المشكلة ومساعدتنا في تحسين تجربة اللعبة للجميع».




حذر الأزهر من الألعاب الإلكترونية التي تخطف عقول الشَّباب، فتشغلهم عن مهامهم الأساسية، قائلًا: إن من بين هذه الألعاب لعبة بابچي «pubg» الإلكترونية، بعد تكرر حوادث الكراهية والعنف والقتل والانتحار بسببها -وبسبب غيرها من الألعاب المشابهة لها- في وقت سابق.

وجاء ذلك في بيان للمركز العالمي للفتوى الإلكترونية، مضيفًا أن تلك الألعاب تمنع من تحصيل العلم النّافع أو العمل، وتحبسهم في عوالم افتراضيّة بعيدًا عن الواقع، وتُنمّي لديهم سُلوكيّات العُنف، وتحضُّهم على الكراهية وإيذاء النفس أو الغير.


وأضاف أنه لم يتوقف خطرها، وإنّما تجاوزه إلى التأثير بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا؛ ليزداد خطر هذه اللعبة في الآونة الأخيرة بعد إصدار تحديث لها يحتوي على سجود اللاعب وركوعه لصنم فيها؛ بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة.

وأكمل أنه لا شك.. هو أمر شديد الخطر، عظيم التأثير في نفوس شبابنا والنشء من أبنائنا الذين يمثِّلون غالبية جُمهور هذه اللعبة؛ فلجوء طفل أو شاب إلى غير الله سبحانه لسؤال منفعةٍ أو دفع مَضرَّةٍ ولو في واقع إلكتروني إفتراضي ترفيهي؛ أمر يشوش عقيدته في الله خالقه سُبحانه، ويُهوِّن في نفسه عبادة غيره ولو كان حَجَرًا لا يضر ولا ينفع.

وكرر المركز تأكيده حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يُقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدّين، وتدعو للرّكوع أو السجود لغير الله سبحانه أو امتهانِ المقدسات أو عنفٍ أو كراهيةٍ أو إرهابٍ أو إيذاءِ النَّفس أو الغير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بابجي الألعاب الإلكترونية الإفتاء

أخبار تهمك

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ ساعة و 10 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 11 ساعة

عرض أوروبي جديد يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

منذ ساعتين و 31 دقيقة

6 صفقات نارية تشعل الميركاتو الصيفي في مصر

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ أقل من ساعتين

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"هدفها القتل والتدمير".. برلمانيون يطالبون بحظر لعبة "Pubg" في مصر

عاجل.. شاهد أول ظهور لسما المصري في لعبة "PUBG" (صورة)

إدمان الألعاب الإلكترونية وآثارها السلبية على الإنسان

بعد انتحار فتاة بسبب "بابجي".. استشاري نفسي يطالب الأهالي بإبعاد أطفالهم عن الألعاب الإلكترونية

تحديث ببجي | رابط تحميل تحديث لعبة PUBG Mobile ببجي موبايل 2020 الموسم 13 إصدار 18.0

11 نصيحة من الأزهر لإبعاد الشباب عن لعبة بابجي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:09 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين