6 صفقات نارية تشعل الميركاتو الصيفي في مصر

تستعد العديد من الأندية المصرية وعلى رأسهم الأهلي والزمالك للدخول بقوة في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفهما بعدد من الصفقات النارية استعدادًا للموسم الكروي المقبل، وذلك بعدما خيم الغموض على مصير الموسم الحالي بسبب استمرار توقف النشاط الرياضي نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبدأ "القطبين" التحرك بشكل رسمي واجراء اتصالات مكثفة ببعض الوكلاء واللاعبين لحسم بعض الصفقات المستهدفة في الميركاتو الصيفي، لتدعيم صفوفهما بالموسم المقبل.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الصفقات المتوقع حدوثها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة:-





1- جاكسون موليكا

يأتي المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا نجم فريق مازيمبي على رأس الصفقات المنتظرة في الميركاتو الصيفي، حيث يسعي مسئولي النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي لتدعيم هجوم الفريق الاحمر بالموسم المقبل.





وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي فتح باب المفاوضات الرسمية لضم "موليكا" في سوق الانتقالات الصيفية، وعرض على اللاعب الحصول على 800 ألف دولار سنويًا لإقناعه بالموافقة على الإنتقال للقلعة الحمراء، خاصة وأنه يمتلك عدة عروض أخري أبرزها من بلجيكا.





2- آري بابل:

بات المهاجم الأنجولي آري بابل لاعب أول أغسطس، قريبًا من الإنتقال للقلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد مفاوضات مسئولي الزمالك مع اللاعب خلال الفترة الماضية.





وأكد وكيل أعمال اللاعب أن الزمالك قطع شوطا كبيرا من المفاوضات مع "بابل" خلال الفترة الماضية وتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد، وتسببت أزمة كورونا في تعطيل حضور اللاعب للقاهرة للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي.





وكشف وكيل اللاعب عن رغبة آري بابل في الإنضمام للقلعة البيضاء في الموسم المقبل، رغم تلقيه عدة عروض من أندية مختلفة تسعي للحصول على خدمات في ميركاتو الصيف.





3- حسين بن عيادة:

ارتبط حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة الجزائري بالإنتقال للزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجبهة اليمني في الفريق الأبيض، وذلك بعد هروب حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.





ويؤجل "بن عيادة" حسم موقفه بخصوص الإنتقال للزمالك في الفترة الحالية، بسبب تلقيه عدة عروض أخري، وينتظر اتضاح الرؤية بخصوص الموسم الحالي، قبل تحديد وجهته المقبلة.





4- شريف إكرامي:

تأكد أيضًا رحيل شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي، عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد رفض لجنة التخطيط تجديد تعاقده، واقترب اللاعب بقوة من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز في الموسم الجديد، حيث أكدت تقارير توقيع اللاعب على عقود انضمامه للفريق السماوي، وينتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة.





5- باهر المحمدي:

من الصفقات المنتظر حدوثها في مصر خلال ميركاتو الصيف، هو صفقة انتقال باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي إلي النادي الأهلي، حيث ترددت أنباء قوية على توقيع اللاعب عقود انضمامه لصفوف القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، لتمثيل الفريق الأهلاوي بالموسم الجديد، قبل أن تنتشر أنباء ع بعض العروض الجديدة للاعب منها العين الإماراتي وألميريا الإسباني بالإضافة لعروض أخري من أوروبا، ولكن يبقي الأهلي الخيار الأقرب للاعب في مصر.





6- أسامة جلال:

عاد أسامة جلال مدافع إنبي لدائرة إهتمام الزمالك مجددًا، لضمه للفريق الأبيض في الموسم المقبل، وذلك بعد توقف مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة.





وأجري مسئولو الزمالك اتصالات مكثفة مع أسامة جلال لمعرفة رأيه بخصوص الانضمام لصفوف القلعة البيضاء في الموسم الجديد، بعد تألقه رفقة فريق إنبي، والدور الرائع الذي لعبه في تتويج منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم إفريقيا والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.