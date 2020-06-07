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بعد عمرو واكد.. مايا خليفة تكشف عن علاقتها بفنان مصري شهير

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:06 م
مايا خليفة
مايا خليفة
مي مرسي
بعد عمرو واكد.. مايا خليفة تكشف عن علاقتها بفنان مصري شهير
أوضحت الفنانة الإباحية ميا خليفة علاقتها بالفنان رامي يوسف والذي ينتمي إلى أصول مصرية، وهي علاقة عمل حيث يشارك معها في مسلسل "رامي".

وذكرت "خليفة" أنها ستقوم بمشهد مع رامي يوسف في مسلسل "رامي" ولكنه لا يتعدى الدقيقتين، وتقوم "خليفة" في هذا العمل بشخصيتها الحقيقية حيث يتحدث عن عادات وتقاليد المجتمع العربي وسبب عدم دخولها لبنان وتهديد نظام داعش لها.

ويتحدث مسلسل "رامي" عن ما يعيشه بطل هذا العمل من صراع بين عادات وتقاليد المجتمع العربي والغربي والذي يظهر المسلمين بشكل سلبي وشهواني.

وكانت انتشر منذ فترة قليلة الإعلان التشويقي للمسلسل والذي ظهرفيه الفنان عمرو واكد والذي كان قد اشترك في فيلم إسرائيلي

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