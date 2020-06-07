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عرض أوروبي جديد يهدد صفقة الأهلي الكبرى

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:29 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي


تلقى باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي عرض جديد خلال الأيام القليلة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأظهر أحد أندية الدوري النمساوي رغبة في التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم ولكن لا يفضل النادي هذا العرض بشكل كبير.

 

وكانت بعض أندية الدوري الإماراتي والسعودي أيضا دخلت في مفاوضات مع باهر المحمدي في الفترة الماضية لضمه في الصيف.

 

يذكر أن النادي الأهلي هو أبرز المهتمين بضم باهر المحمدي في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق ولكن نادي الإسماعيلي يعطل الصفقة ويرفض انتقاله للأحمر.

 

وكان نادي الإسماعيلي كان قد أكد أنه يرفض فكرة انتقال باهر المحمدي لأي نادي داخل الدوري المصري وأن الخيار الأول للنادي ليوافق على رحيله في الصيف هو أن يكون هناك عرض أوروبي لضمه.

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