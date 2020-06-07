Advertisements

تعرف علي المعلب الأقرب لاستضافة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
وكالات

استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم علي ملعب  العاصمة البرتغالية لشبونة  لإستضافة فعاليات دور الثمانية من النسخة المتوقفة حاليا لبطولة دوري أبطال أوروبا.


وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن لشبونة تفوقت على مدن أخرى مرشحة أبرزها فرانكفورت وموسكو واسطنبول.


وأشارت "بيلد" إلى أن البرتغال كانت من أقل الدول تضررا بأزمة فيروس كورونا على مستوى أوروبا وأن هذا العامل ساهم كثيرا في تفوقها على المدن الأخرى في الطريق نحو استقبال دور الثمانية من البطولة القارية.


وتمتلك لشبونة العديد من الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات والتي احتضنت قبل 16 عاما بطولة يورو 2004.


وقد يلجأ اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) لاستكمال مباريات الإياب في دور الستة عشر والتي لم تقم بسبب جائحة كورونا، قبل إقامة دور الثمانية والمربع الذهبي من مواجهة واحدة وليس مباراتي ذهاب وإياب كما جرت العادة.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ ساعة الا ربع

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ ساعة و نصف

عرض أوروبي جديد يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ ساعة و نصف

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية

منذ أقل من ساعتين

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:09 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين