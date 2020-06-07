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عمدة نيويورك يعلن إنهاء سريان نظام حظر التجوال الليلي

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:16 م
بيل دي بلاسيو
بيل دي بلاسيو
وكالات
أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، اليوم الأحد، إنهاء سريان نظام حظر التجوال الليلي، المفروض في ظل موجة الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة، قبل يوم مما كان مخططا له.

وقال دي بلاسيو، في بيان أصدره: "نلغي نظام حظر التجوال، القرار يدخل حيز التنفيذ فورا. رأينا أمس والليلة الماضية أفضل ما في مدينتنا".

وأضاف دي بلاسيو: "غدا سنتخذ الخطوة الكبيرة الأولى لإعادة الإطلاق. إبقوا في أمان وراعوا بعضكم بعضا".

وفرضت سلطات نيويورك الاثنين الماضي حظر التجوال، الذي كان يبدأ من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في معظم الليالي، على خلفية الاحتجاجات الواسعة المترافقة بأعمال العنف التي أشعلها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة في مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو.

وكان مشرعون من المدينة يصرون على دي بلاسيو بإنهاء حظر التجوال، قائلين إن الشرطة تستخدمه كذريعة للاعتقالات واستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل لمواجهة المتظاهرين الذين يخرجون في تحد للحظر.


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