الإمارات تتبرع بأجهزة للكشف عن فيروس كورونا بقيمة 10 ملايين دولار

Advertisements

أعلنت دولة الإمارات تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بأجهزة ومستلزمات الكشف عن مرض "كوفيد-19"، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.



وأشارت مصادر مطلعة وفقا لما نقلته RT، إلى أن أدوات الاختبار تلك تكفي لفحص 500 ألف شخص.



وكانت قد قدمت الإمارات في إطار استجابتها لأزمة فيروس كورونا، ما يزيد على 714 طنا من المساعدات الطبية إلى 63 دولة.



