صور تنشر لأول مرة للراقصة 'صافيناز' قبل الشهرة

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تداول رواد السوشيال ميديا لعدد من الصور للراقصة صافيناز تنشر ولأول مرة قبل الشهرة ودخولها للمجال الفني.



وقد ظهرت صافيناز في هذه الصور مختلفة تمامًا عما تظهر عليه الآن للجمهور، حيث كانت تسريحة شعرها مختلفة وطريقة وضعها للميكب ولكنها حاولت الحفاظ على جمالها.



وتبين أن صافيناز لم تجري أي عملية تجميل على مدى حياتها سواء قبل دخولها لعالم الفن أو بعده، بإستثناء إجرائها لعملية واحدة فقط في أنفها.



يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت فيها صافيناز في فيلم "انت حبيبي وبس"، الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما الكوميدية.



وشارك في بطولته كل من صافيناز، بوسي، محمود الليثي، محمد ثروت، سعد الصغير، أحمد حلاوة، وآخرون، تأليف سيد السبكي، إخراج أحمد البدري.