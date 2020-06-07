استخراج سكين من عين مريض بمستشفى جامعة طنطا

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أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم، نجاح فريق طبي من قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الرمد الجامعي من استخراج نصل سكين من عين مريض يبلغ من العمر 44 عامًا.



وقال الدكتور أحمد غنيم أستاذ طب وجراحة العين وعميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، أن طوارئ قسم طب وجراحة العيون استقبل اليوم مريض من كفر الشيخ يعانى من تورم شديد بالعين واضطراب شديد بالرؤية مع تورم بالملتحمة وتوقف تام بحركة العين منذ 14 يومًا.



وأوضح الدكتور أحمد غنيم، أنه فور استقبال الحالة تم التنسيق مع الدكتور مجدى موسى استاذ طب وجراحة العين ورئيس القسم، بتشكيل فريق طبى متخصص فى جراحة الحجاج وتجميل العين برئاسة الدكتور أشرف الدسوقى استاذ طب وجراحة العين ورئيس وحدة جراحات الحجاج والدكتور محمود أبو العطا مدرس مساعد طب وجراحة العين لفحص الحالة.



وأوضح الدكتور مجدى موسى أستاذ طب وجراحة العين ورئيس القسم، ان الأشعة المقطعية أظهرت وجود جسم غريب بالحجاج، وعلي الفور تم اجراء عملية جراحية استكشافية شديده الخطورة وتم العثور على (نصل سكين حاد) ابعاده ٦.٥ سم × ٢ سم يخترق المنطقة خلف العين مباشره وعلى بعد مليمترات قليلة جدا من العصب البصري وتمت إزالته بمهارة خلال نصف ساعة بدون إصابة العصب البصري وانقاذ عين المريض، ويتماثل الآن للشفاء التام.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى الآن.



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.



وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.



وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.