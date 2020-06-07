حكاية أغنية.. "عرباوي" كتبها حلاق.. وكانت التعاون الأول بين محمد رشدي وحلمي بكر

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حكاية أغنية اليوم عن أحد أشهر وأجمل أغاني الفنان الكبير محمد رشدي، واحدة من روائع الأغنيات الشعبية التي تألق فيها رشدي وهي "عرباوي"، التي تم غنائها في فيلم الزوج العازب.



بدأت الحكاية من حسن أبو عتمان، الذي كان يعمل في مهنة الحلاقة، ويعتز بها، لم يتمكن من لقاء محمد رشدي.



كتب الأغنية في ورقة وألقاها في سيارة محمد رشدي، وكتب تحتها رقم تليفونه، ووجدها رشدي، ثم اتصل به وأحضره للقاهرة، وبدأت تحضيراتها.



و كان أول تعاون بين محمد رشدي، والموسيقار حلمي بكر، وقدمها في فيلم "الزوج العازب"، بعد نجاح الأغنية في حفل أضواء المدينة.



جاءت بداية حسن أبو عتمان، الحقيقية مع محمد رشدي، من خلال "عرباوي"، ثم كتب له عددًا من الأغاني.



استمر العمل بينهم مع رشدي لعشر سنوات منذ بداية الستينيات من القرن الماضي وحتى السبعينيات.



أغنية "عرباوي" من روائع الأغنيات الشعبية التي حققت نجاحًا كبيرًا، لشاعر كبير قدم عددًا من الأغاني الشعبية لكبار مطربيها وبالرغم من ذلك لم يعرف اسمه الكثيرين ممن يحفظون تلك الأغاني ويحبونها.



قُدمت أغنية "عرباوي" ضمن أحداث فيلم "الزوج العازب" بعد نجاحها الكبير وهو بطولة فريد شوقي، هند رستم، محمود المليجي.

