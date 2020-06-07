عاجل.. حسن شاكوش يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

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خطب مطرب المهرجانات حسن شاكوش، فتاة خارج الوسط الفني وذلك في حفل اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل انتشار فيروس كورونا.



وفي سياق منفصل كان أحمد سعد قد أعلن سابقا عن أغنية جديدة تجمعه بالمطرب الشعبي حسن شاكوش.



يذكر أن حسن شاكوش، وعمر كمال، طرحوا مؤخرًا مهرجان جديد بعنوان "شكولاتة سايحة جوة كريمة"، وحقق المهرجان نجاحًا كبيرًا بعد طرحه، وتصدره تريندات مواقع التواصل الأجتماعي