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"تسوية المنازعات.. وتسهيل التحصيلات".. توجيهات عاجلة من السيسي لـ"الضرائب"

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة المالية لتطوير وميكنة منظومة الضرائب، خاصةً ما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية مع الممولين وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوي الجمهورية.


وفى هذا الإطار وجه الرئيس بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال التوسع في تطبيق الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة التي من شأنها أن تنشئ قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.


كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام، وبالمقابل تعزيز جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية.


وقد استعرض وزير المالية جهود تطوير النظام الضريبي، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد البيانات، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشري وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.


كما عرض الدكتور محمد معيط جهود تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.


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