حمزة الغازي في جلسة تصوير جديدة مع "ريدوان"

انتهى مصور النجوم الأبرز في المغرب والوطن العربي حمزة الغازي، من جلسة تصوير جديدة لنادر خياط المعروف فنيا باسم "ريدوان" وهو منتج وملحن ومؤلف موسيقي ومغني.

وقال "الغازي" في تصريحات صحفية اليوم إنها كانت تجربة خاصة جدًا وفريدة من نوعها لكلا النجمين، اللذان انسجما في العمل بشكل احترافي للغاية تفتقت فيه مواهب وقدرات حمزة الغازي الفريدة والنادرة.

وتعاون الموزع والمغنى المغربى "نادر الخياط" المشهور باسم "Red one" فنياً من قبل مع أشهر نجوم الغناء فى العالم وعلى رأسهم المغنية جنيفر لوبيز وليدى غاغا وماريا كارى وغيرهم من نجوم العالم المشاهير .