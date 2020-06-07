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حمدان سعيد: أحرص على متابعة القمة المصرية.. وأعشق الأهلى

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
قال حمدان سعيد جابر لاعب نادي الوصل الإماراتي للناشئين لكرة القدم، إن النادي الاهلي المصري هو النادي المفضل لديه، ويحرص دائما على متابعة مبارياته الدولية خصوصا بطولة القمة مع نادي الزمالك التي يستمتع فيها بمهارة وحرفنة اللاعبين من كلا الناديين. 

وأشار الناشئ حمدان سعيد، إلى أنه ينتظر كبقية زملاؤه العودة للملاعب والرجوع للتدريبات للحفاظ على اللياقة البدنية، ومن ثم اللعب مع ناديه وتحقيق البطولات. 

وكان حمدان سعيد جابر لاعب نادي الوصل الإماراتي للناشئين لكرة القدم، عبر عن سعادته بلقائه باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي. 

وقال حمدان سعيد جابر، إن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هو مثله الأعلى في الساحرة المستديرة، ويتابع كل مبارياته ويتعلم منها بشكل مستمر.

وأوضح حمدان سعيد، أن نادي الوصل الإماراتي يقدم كل الدعم للناشئين في النادي، منوها بأنه كان يحرص على التدريب بشكل مستمر، ولكن ظروف تفشي كورونا حالت دون ذلك، متمنيا أن يزول الوباء بسرعة لمواصلة لعبته المفضلة.

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