Advertisements

اليوناتيد ينافس الريال على موهبة أياكس

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
وكالات
أشارت بعض التقارير الصحفية، الي تقدم نادي مانشستر يونايتد بعرض لأياكس آمستردام لشراء لاعبه دوني فان دي بيك، الأمر الذي قد يعقد انتقاله المحتمل لريال مدريد.

وذكرت صحيفة (دي تيليجراف) الهولندية الأحد أن النادي الإسباني توصل بالفعل لاتفاق مع لاعب الوسط الموسم الماضي، لكن هذه الصفقة المحتملة التي تصل قيمتها لنحو 50 مليون يورو، لن تبرم إلا عندما تُستأنف الليجا ويتلقى الريال عائدات حقوق البث التلفزيوني.

وبحسب الصحيفة، فإن العلاقات الجيدة بين المدير التنفيذي لمانشستر، إد ودوارد والمدير العام لأياكس، إدوين فان دير سار، الذي كان حارس مرمى الفريق الإنجليزي على مدار ستة مواسم، سهلت الاتصال بين الناديين.

وأقر فان دي بيك، المرتبط بعقد مع أياكس حتى عام 2022، قبل عام باهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، لكن عملية الانتقال لم تتم في النهاية.

أخبار تهمك

عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

منذ ساعتين

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ 39 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية

منذ أقل من ساعتين

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ ساعة و 24 دقيقة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 6 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:09 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

05:22 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين