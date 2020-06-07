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خبير مالي يكشف الأسباب الجوهرية لإرتفاع مؤشرات البورصة اليوم
الأحد 07/يونيو/2020 - 06:05 م
نيفين سمير
قال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال ، إن البورصه واصلت ارتفاعها بعد مكاسب اسبوعيه تقدر بحوالي ٢٦ مليار جنيه وربحت بجلسه اليوم الأحد ، أول تعاملات الأسبوع ارتفاع في رأس المال السوقي ١٧ مليار جنيه ليسجل ٥٨٥ مليار جنيه ، وذلك بفعل شراء كثيف للمؤسسات المصريه وخاصه بجلسه الخميس التي حقق حجم تداولات مليار و800 مليون جنيه وأكدت ارتفاعها بجلسه اليوم بتنفيذات فوق المليار محققه مليار و400 مليون جنيه.
وأوضح الخبير لـ " الفجر " أن أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية اليوم هي كالأتي :
أولاً : كسر المؤشر الرئيسي للبورصة حاجز مقاومه الـ ١٠٥٠٠ وبالتالي فان المؤشر لديه مقاومه عند ١١٤٠٠ نقطة وهي التي من المفترض أن يحدث جني أرباح بالقرب من نقطه المقاومه .
ثانيا :هناك أخبار قويه عن شراء المؤسسات المصريه وهذا دعم المؤشر بارتفاع أحجام تداولات تخطت مليار وبالتالي تخطي المؤشر نسبة الـ 4% ، وهذا يعطي انطباع قوي أن السوق يوجد به أوامر شراء ودخول أموال في السوق المصري لدفعه إلي التحرك وتغير الاتجاه نظرا لوصول الأسهم إلي مستهدفات لا تعكس تماما قيمه الاسهم الحقيقيه خاصه بعد جائحه كورونا.
ثالثا: مدي الارتباط بين انعكاس المؤشرات المصريه والبورصات الاجنبيه خاصه داوجونز وارتفاعاته القويه وتجاهلها كافه الاحداث الداخليه وذلك انعكس علي أداء البورصه المصريه.
رابعا: الإنخفاض الذي حدث في النفط نتيجه لاتفاق الأوبك علي استمرار تخفيض الإنتاج مما ساعد علي ارتفاع البورصات العربيه ومدي ارتباط ذلك وغنعكاسه علي السوق المصري.
خامسا : حديث وزيره التخطيط عن المرحله الثانيه من الإصلاحات الاقتصاديه متضمنه زياده الطروحات وتنشيط سوق المال المصري.
سادسا : الحديث عن وجود لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد ، والذي جاء من امريكا وسيكون ذلك خلال الشهر القادم.
سابعا : تفعيل مبادرات البنك المركزي بتنشيط السوق المصري وضخ سيوله التي تم الحديث عنها من قبل لدعم الاقتصاد والبورصه المصرية.
- آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى الآن.
تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 وفاة
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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