خبير مالي يكشف الأسباب الجوهرية لإرتفاع مؤشرات البورصة اليوم

سابعا : تفعيل مبادرات البنك المركزي بتنشيط السوق المصري وضخ سيوله التي تم الحديث عنها من قبل لدعم الاقتصاد والبورصه المصرية.

سادسا : الحديث عن وجود لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد ، والذي جاء من امريكا وسيكون ذلك خلال الشهر القادم.

ثانيا :هناك أخبار قويه عن شراء المؤسسات المصريه وهذا دعم المؤشر بارتفاع أحجام تداولات تخطت مليار وبالتالي تخطي المؤشر نسبة الـ 4% ، وهذا يعطي انطباع قوي أن السوق يوجد به أوامر شراء ودخول أموال في السوق المصري لدفعه إلي التحرك وتغير الاتجاه نظرا لوصول الأسهم إلي مستهدفات لا تعكس تماما قيمه الاسهم الحقيقيه خاصه بعد جائحه كورونا.

أولاً : كسر المؤشر الرئيسي للبورصة حاجز مقاومه الـ ١٠٥٠٠ وبالتالي فان المؤشر لديه مقاومه عند ١١٤٠٠ نقطة وهي التي من المفترض أن يحدث جني أرباح بالقرب من نقطه المقاومه .

- آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى الآن.





تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 وفاة

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.



