بعد تصريحاتها.. أصالة ترد على نوال الزغبي

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ردت النجمة السورية أصالة، على تصريحات الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بعدما كشفت بإنها ليس تجمعها بها بإي صداقة.





ونشرت أصالة مقطع فيديو لحديث نوال الزغبي، وعلقت على الفيديو قائلة "أوّلًا نحنا لازم وضروري نكون صحاب.. وذلك لأنّنا نشترك بأصحاب قراب جدًّا منّي ومنّك، وثانيًا أنا لليوم مانسيت تبّولتك ورح تعيديها كتير..





وأضافت" لأنّنا بإذن الله رح نلتقى كتير، وثالثًا القوّه الّلي بتكون فينا، نحنا مابنشوفها غيرنا بيشوفها، ومتل مو شايفتيني قدرت، أنا كمان بشوفك قدرتي وغنّيني وأثّرتي وعبّرتي ودائمًا كنتي بأجمل شكل وألطف حضور رغم الألمّ الّلي بقدر أتخيّله، الله يكون معك وتبقي نجمه منّ دهب".