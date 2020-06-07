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16 مليار درهم أرباح البورصات الإماراتية في أول تعاملات الأسبوع

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
ارتفعت وتيرة الصعود في البورصات الإماراتية مع بداية الأسبوع الثاني من تعاملات شهر يونيو .

وانعكست حالة التفاؤل التي سيطرت على سلوك المتعاملين على المؤشرات العامة للأسواق والتي نجحت في تخطي أكثر من حاجز فني مما عظم من مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة والتي بلغت نحو 16.4 مليار درهم تقريبا في ختام التعاملات.

وبالتزامن مع تسجيل الأسواق المالية المزيد من التحسن فقد ارتفعت شهية التداول، الأمر الذي قفز بحجم السيولة الى أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين نحو 800 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 537 مليون سهم نفذت من خلال 10124 صفقة.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي قفز الى مستوى 2133 نقطة بزيادة نسبتها 4.60 % مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي وتعد هذه المكاسب الأعلى التي يحققها المؤشر خلال يوم واحد منذ فترة طويلة.

وتظهر المتابعة اليومية لحركة التعاملات أن الدعم الأكبر لسوق دبي المالي جاء من شريحة الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعي البنوك والعقار وفي مقدمتها سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع الى 9.33 درهم بالإضافة الى سهم بنك دبي الإسلامي الصاعد لمستوى 4.03 درهم كما واصل سهم أعمار نشاطه المتميز بالغا 2.77 درهم ولحق به سهم إعمار للتطوير العقاري الى 2.28 درهم واعمار مولز 1.41 درهم.

وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد إرتفع المؤشر العام للسوق الى مستوى 4405 نقاط بنمو نسبته 2.37%، كاسرا حاجزا جديدا من حواجز المقاومة القوية والتي أصبح بموجبها مرشحا للصعود بنسب أعلى خلال الأيام القادمة.

وشملت قائمة الأسهم التي قادت النشاط في سوق العاصمة كل من سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع الى 12 درهما الى جانب سهم بنك أبوظبي التجاري المغلق عند 5.25 درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.78 درهم.

 

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