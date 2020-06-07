ريهام حجاج تتصدر تريند جوجل وترد على هذه الشائعة!

تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريند جوجل اليوم الأحد الموافق 7/6/2020، وهذا بعد اعتراضها على الشائعات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة، بأنها مُصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19).





وقالت ريهام حجاج عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور إنستجرام "أرجو عدم نشر الإشاعات والأكاذيب.. أنا لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة.. ولم يدخل منزلنا أحد.. وأنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله".





وأكدت ريهام حجاج أنها لم تخرج من منزلها بعد انتهاء مسلسلها الرمضاني "لما كنا صغيرين"، مع اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الثحة للحفاظ علي صحتها وصحة أسرتها من الإصابة بالفيروس اللعين.



