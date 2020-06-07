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عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:41 م
فنانة شهيرة
فنانة شهيرة
ولاء عبد الناصر


أعلنت الفنانة أثار الحكيم إصابة نجلها بـ فيروس كورونا المستجد، الذى انتشر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وذلك أثناء قضاءه الفترة الأخيرة بـ منتجع الجونة.

ونفت آثار الحكيم أن تكون حاملة للعدوي، وقد تم عزل نجلها منزليا تحت ملاحظة من أحد الأطباء، ولم تستلزم حالته نقله إلى إحدى المستشفيات حتى الآن.



نبذة عن آثار الحكيم:

حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس، عملت في العلاقات العامة بأحد الفنادق، أول من اكتشفها هو الفنان سمير غانم، وقام بإرسالها للمنتج رياض العريان الذي تعاقد معها بعقد احتكار لمدة 5 سنوات، وأسند لها دور البطولة في مسلسل بلا عتاب عام 1976 أمام الفنان يوسف شعبان، بينما كان أول أدوارها السينمائية من خلال فيلم «الملاعين» عام 1979 بدأت في التلفزيون حيث قدمت كثير من المسلسلات والسهرات التلفزيونية، بدأت مشوارها الفني عام 1976 واستمرت حتى حصلت على شهرتها كنجمة سينمائية في أواخر ثمانيات القرن العشرين.

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