مانشستر يونايتد يخطط لخطف هدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية هولندية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لضم نجم أياكس آمستردام دوني فان دي بيك، والذي قد يعقد انتقاله المحتمل لريال مدريد.





وذكرت صحيفة (دي تيليجراف) الهولندية الأحد أن النادي الإسباني توصل بالفعل لاتفاق مع لاعب الوسط الموسم الماضي، لكن هذه الصفقة المحتملة التي تصل قيمتها لنحو 50 مليون يورو، لن تبرم إلا عندما تُستأنف الليجا ويتلقى الريال عائدات حقوق البث التلفزيوني.





وبحسب الصحيفة، فإن العلاقات الجيدة بين المدير التنفيذي لمانشستر، إد ودوارد والمدير العام لأياكس، إدوين فان دير سار، الذي كان حارس مرمى الفريق الإنجليزي على مدار ستة مواسم، سهلت الاتصال بين الناديين.





وأقر فان دي بيك، المرتبط بعقد مع أياكس حتى عام 2022، قبل عام باهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، لكن عملية الانتقال لم تتم في النهاية.



