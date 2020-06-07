موعد مباراة ريال المقبلة في الدوري الإسباني













يستعد الدوري الإسباني، من العودة مجددًا لاستئناف مبارياته مرة أخرى عقب توقف دام لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلن الحكومة الإسبانية، عن عودة الحياة الرياضية مرة أخرى وإمكانية استئناف مباريات الليجا، بداية من منتصف الشهر الجاري.





وعادت الفرق الإسبانية للتدريبات الجماعية منذ ما يقرب من أسبوعين، عقب خضوعهم للإجراءات الاحترازية والكشف عن حالتهم الصحية والتأكد من عدم تعرضهم للإصابة بالفيروس.





وينتظر عشاق ريال مدريد الإسباني، عودة فريقه للمنافسات مرة أخرى، حيث سيواجه إيبار، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، عقب عودته من التوقف.





موعد مباراه ريال مدريد وإيبار بالليجا





ومن المنتظر أن يستضيف الميرنجي نظيره إيبار، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين، مساء يوم الأحد 14 يونيو الجاري.



