Advertisements

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
محمد الصو

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استعادة نجم الفريق المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب فايلر، لحسم موقف اللاعبين المعارين خلال الفترة المقبلة بجانب الصفقات الجديدة والراحلين عن القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

ويسعى المدرب السويسري، في إستعادة محمد شريف والمُعار لصفوف إنبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية،  وعدم تجديدها مرة أخرى.


وكان محمد شريف قدم أداء مميز رفقة الفريق البترولي خلال الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وضمن هدافين بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي الأهلي لحسم موقف محمد شريف، خاصة انه من الممكن أن يكون البديل الأنسب للجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر فى حال رحيل رمضان صبحي المتوقع والعودة لهيدرسفيلد الإنجليزي والمُعار منه لنهاية الموسم الحالي.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان شريف، خرج للإعارة في فترة تولي الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، بسبب خروجه من حساباته الفنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توقف النشاط الصفوف الاهلي الإنتقالات الصيفية

أخبار تهمك

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح المستفيد الأول من صفقة ليفربول الجديدة.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ أقل من نصف ساعة

مجزرة زملكاوية.. كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 9 ساعات

عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

منذ ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 مارس: التضحية بـ3 لاعبين من أجل ضم الهداف.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز.. الأهلي يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

فايلر يحسم موقف الثلاثي المعار

ناصر ماهر يُطالب فايلر بحسم مصيره مع الأهلي

الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة للمعارين

عاجل- الأهلي يُغرم حسام عاشور ماليا ويعرض تصريحاته تجاه النادي على لجنة التخطيط

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:22 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

عاجل.. توجيه جديد من السيسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية

05:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين