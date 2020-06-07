فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"





استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استعادة نجم الفريق المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب فايلر، لحسم موقف اللاعبين المعارين خلال الفترة المقبلة بجانب الصفقات الجديدة والراحلين عن القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.





ويسعى المدرب السويسري، في إستعادة محمد شريف والمُعار لصفوف إنبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، وعدم تجديدها مرة أخرى.









وكان محمد شريف قدم أداء مميز رفقة الفريق البترولي خلال الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وضمن هدافين بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويسعي الأهلي لحسم موقف محمد شريف، خاصة انه من الممكن أن يكون البديل الأنسب للجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر فى حال رحيل رمضان صبحي المتوقع والعودة لهيدرسفيلد الإنجليزي والمُعار منه لنهاية الموسم الحالي.





ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



